СМИ: двухдневные переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно. Таким образом, поставки российского топлива в республику с ноября могут быть полностью прекращены. Об этом сообщил источник, близкий к участникам переговоров.

«Заключение нового долгосрочного газового контракта между "Газпромом" и Кишиневом до 1 ноября весьма сомнительно, и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», - отметил источник в беседе с РИА Новости.

С его слов, представители российской стороны предложили Кишиневу 25% скидку в обмен на возврат Молдавией накопившегося долга за газ в сумме около 700 миллионов долларов. Была предложена трехлетняя рассрочка. При этом, топливо, поставленное в Приднестровье, не учитывалось, добавил собеседник агентства. Кишинев сославшись на отсутствие денег настаивал на скидке в 50%.