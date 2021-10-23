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В «Газпроме» заявили о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за долга

Анна Назайкина
17:33 23.10.2021
Такая сложная ситуация с топливом сложилась по вине кишиневских властей, заявил официальный представитель компании.
В «Газпроме» заявили о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за долга
© Фото: Виктор Лисицын. GlobalLookPress
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Долг Молдавии за российский газ в настоящий момент с учетом просрочки платежей составляет $709 миллионов рублей. Если задолженность не будет погашена, «Газпрому» придется прекратить поставки «голубого топлива» в республику, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», - приводит его слова ТАСС.

По словам Куприянова, такая сложная ситуация с топливом сложилась по вине кишиневских властей.

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», - сказал представитель компании.

Он добавил, что если долг за поставки газа не будет оплачен и, соответственно, не будет подписан новый контракт с декабря 2021 года, то «Газпром» прекратит поставки газа в Молдову. По словам Куприянова, в этой ситуации нет политических мотивов - «Газпром» не может поставлять газ в убыток.

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