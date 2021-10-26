Молдавия заключила с Польшей контракт на поставку газа

Молдавия совершит пробную закупку одного миллиона кубометров газа у Польши. Соответствующий контракт с польской компанией был заключен в понедельник, 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе молдавского правительства, данный случай станет первой в истории государства покупкой топлива у альтернативных источников. Такой путь был избран кабмином республики для проверки возможности импорта газа от других поставщиков, а также компенсации низкого давления в системе подачи природного газа.

В правительстве страны уточнили, что перемены никак не отразятся на ценах топлива для потребителей. Также власти Молдавии обозначили, что ведут переговоры с Россией и «Газпромом» по поводу подписания долгосрочного соглашения о поставках природного газа.