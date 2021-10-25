Эксперт рассказал о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники научились использовать практически любой номер для обмана граждан, предупреждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Он рассказал, что есть много онлайн-сервисов, где можно выбрать номер, с которого и на который вы хотите позвонить.

«Звонками из „банка“ уже никого не обмануть, а потому преступники используют новые схемы. Они стали использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций», - предупредил Тимофеев.

Эксперт отметил, что если со знакомого номера внезапно звонят или пишут или звонят с просьбой о переводе денег - стоит задуматься. Кроме этого, Тимофеев рассказал о технологии Deepfake, которая может подделать голос. Он также подчеркнул, что многие персональные данные уже не интересны мошенникам, потому что они и так есть в Интернете.

«Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след», - цитирует Тимофеева агентство «Прайм».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с микрозаймами и SMS-бомберами. Также эксперты объяснили, как мошенники могут узнать баланс вашей карты, и какие фразы разоблачают мошенников.