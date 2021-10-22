Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать баланс вашей карты

Злоумышленники могут выяснить баланс средств на банковской карте жертвы самыми различными способами. О трех основных методах мошенников рассказал эксперт в цифровых технологиях Арсений Щельцин.

Первый и самый популярный – выполнение операции оплаты с помощью украденных данных банковской карты. За несколько попыток злоумышленники могут понять баланс карты и выяснить, сколько денег лежит на карточном счету.

Также мошенники могут узнать баланс через СМС на номер банка или звонок оператора. Часто для этого достаточно знать номер карты и какой-либо параметр для идентификации – например, дату рождения или номер паспорта.

Кроме того, ряд банковских приложений позволяет уточнить баланс при переводе с карты на карту. В случае недостатка средств приложение сообщит об этом, что позволит понять сумму на счету. Таким образом можно узнать баланс без ввода CVV-кода. Впрочем, уточнил эксперт, такая возможность на сегодняшний день почти везде устранена.

«Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы – быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и ФИО по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры», - отметил Щельцин.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новую уловку, которая помогает им вывести жертву на контакт, чтобы похитить деньги с ее банковской карты. На этот раз в аферистской схеме используются роботы и функция тонального режима.