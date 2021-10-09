Эксперты назвали фразы, разоблачающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников выдают ключевые словосочетания, которые они используют для обмана жертвы. Если знать их, можно сразу распознать аферистов, рассказали эксперты компании-разработчика специального программного обеспечения (ПО) DeviceLock.

Эксперты IT-компании рекомендуют в первую очередь обращать внимание на фразы, которые использует собеседник, поскольку в последнее время телефонные мошенники все чаще выясняют необходимую информацию в ходе разговора с потенциальной жертвой. По словам специалистов, выражения «лицевой счет» и «финансовая ячейка» сигнализируют о том, что на другом конце провода находится аферист.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — рассказал гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко РИА Новостям.

Стандартная легенда злоумышленников: на имя жертвы взяли кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Избежать денежных потерь, можно только назвав номера личных счетов и переведя все средства на безопасный резервный. Кроме того, мошенники советуют никому не сообщать о звонке, дабы не нарушать Уголовный кодекс.