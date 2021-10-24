Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с микрозаймами и SMS-бомберами

Мошенники начали оформлять на россиян микрозаймы с помощью SMS-бомберов. О схеме обмана рассказал советник генерального директора компании по сетевой безопасности Артем Гавриченков.

По его словам, злоумышленники берут из слитой базы данных телефон жертвы и ее персональные данные, а затем пытаются зарегистрировать номер на 30-40 различных ресурсов, по несколько раз на каждом. После этого на телефон человека начинают поступать сотни SMS с кодами о регистрации. Параллельно мошенники также регистрируют номер на сайтах микрофинансовых организаций, использующих для подтверждения SMS-коды. Далее злоумышленники связываются с жертвой через мессенджеры WhatsApp и Telegram, втираются в доверие и просят прислать скриншот с экрана с кодом из SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из SMS, он просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из SMS» плохо срабатывает», - объяснил Гавриченков РБК.

Он также отметил, что мошенники рассчитывают на то, что человек будет напуган из шквала SMS-сообщений, и его будет легче застать врасплох. Если жертва согласится выслать код, с помощью этой информации и персональных данных на нее оформят микрозайм. Эксперт добавил, что SMS-бомберы используются давно, однако для оформления кредитов в МФО эта схема стала распространена лишь в последнее время.

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