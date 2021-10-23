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Подруга убитой Болдуином оператора рассказала о погибшей

Виктория Ивашечкина
23:30 23.10.2021
По словам женщины, она познакомилась с Галиной в Киеве во время учебы в 2003 году.
Подруга убитой Болдуином оператора рассказала о погибшей
© Фото: halynahutchins instagram
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Подруга оператора Галины Хатчинс, Оксана Стефанишина, которая несколькими днями ранее погибла от выстрела голливудского актера Алека Болдуина на съемках фильма, рассказала о ее переезде в США, передает RT

Женщина отметила, что они познакомились в 2003 году во время учебы в Киевском институте журналистики. По мнению Стефанишиной, Галина Хатчинс уехала в США из-за любви.

«Она вышла замуж. Не за Америку, как многие думают», - подчеркнула женщина.

По ее словам, Галина встретилась в Киеве со своим будущим мужем, после окончания института он приехал за девушкой. Через два месяца пара уже уехала в США, там влюбленные поженились.

У погибшей Галины Хатчинс остались муж Мэтью и восьмилетний сын Андрос в Калифорнии.

Инцидент случился на съемочной площадке в США. Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. В результате Галина Хатчинс получила ранение шеи, после чего ее доставили на вертолете в больницу города Альбукерке. Позже она скончалась.

Ранее сообщалось, что в США появится стипендия в память о кинооператоре Галине Хатчинс. Об этом сообщили представители Американского института киноискусства (AFI), который и учредил стипендию.

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