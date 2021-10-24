Кабмин установил правила госпитализации невакцинированных россиян

Правительство утвердило правила госпитализации граждан, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку. Документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что в период нерабочих дней таким россиянам при приеме в больницу будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Если он окажется положительным, то в дальнейшем проведут полноценное ПЦР-исследование.

Кроме того, на сайте кабмина говорится, что медицинские организации в России сохранят круглосуточный режим работы в нерабочие дни. Напомним, что россияне будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Заработная плата, согласно указу президента, за этот период будет начислена.