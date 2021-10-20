Путин: заработная плата сохранится на весь период нерабочих дней

Заработная плата россиян будет сохранена на весь период нерабочих дней. Об этом в среду на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.

«Поддерживаю предложения, ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал глава государства.

Российский лидер поддержал предложение ввести в стране нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что главы регионов должны серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и, если есть необходимость, ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

Также Путин поддержал предложения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова относительно помощи малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.