Кабмин 22 октября обсудит реализацию указа Путина о нерабочих днях

Кабмин на предстоящем заседании, 22 октября, обсудит реализацию указа президента России Владимира Путина о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее, 20 октября главой государства был подписал указ о введении нерабочей недели в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. В указе отмечено, что правительству необходимо разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а так же социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Кабмину и губернаторам предстоит определить режим работы для федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни. В указе президента отмечается, что регионы, при необходимости, могут установить нерабочие дни еще до 30 октября и продлить после 7 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября и рассказал о новых антиковидных ограничения в столице.