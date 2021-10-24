Спорт Боец ММА оценил уровень подготовки 45-летнего Емельяненко Иван Линдеманн В ходе недавнего поединка Федор Емельяненко отправил Тимоти Джонсона в нокаут уже в первом раунде. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Сорокапятилетний российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко показал, что еще готов двигаться. Так прошедший поединок спортсмена с американцем Тимоти Джонсоном оценил боец ММА Артем Тарасов. «В последнее время, когда он дрался, все не понимали, в какой он форме, потому что он то выиграет, то проиграет. А здесь он показал, что еще готов двигаться, еще хорошо работает. Это Федор. Он легенда для всех», - сказал Тарасов «Звезде». Емельяненко отправил Джонсона в нокаут уже в первом раунде. После этой победы у российского бойца на счету 40 побед при шести поражениях. Джонсон почти вдвое младше россиянина и имеет в своем активе 15 побед и восемь поражений. Ранее победу Емельяненко оценил Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен подчеркнул, что всей душой болел за россиянина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика