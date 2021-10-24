Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Боец ММА оценил уровень подготовки 45-летнего Емельяненко

Иван Линдеманн
10:16 24.10.2021
В ходе недавнего поединка Федор Емельяненко отправил Тимоти Джонсона в нокаут уже в первом раунде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Сорокапятилетний российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко показал, что еще готов двигаться. Так прошедший поединок спортсмена с американцем Тимоти Джонсоном оценил боец ММА Артем Тарасов.

«В последнее время, когда он дрался, все не понимали, в какой он форме, потому что он то выиграет, то проиграет. А здесь он показал, что еще готов двигаться, еще хорошо работает. Это Федор. Он легенда для всех», - сказал Тарасов «Звезде».

Емельяненко отправил Джонсона в нокаут уже в первом раунде. После этой победы у российского бойца на счету 40 побед при шести поражениях. Джонсон почти вдвое младше россиянина и имеет в своем активе 15 побед и восемь поражений.

Ранее победу Емельяненко оценил Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен подчеркнул, что всей душой болел за россиянина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.