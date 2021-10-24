«Очень быстро»: Нурмагомедов оценил победу Емельяненко над Джонсоном

Победа российского бойца Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном была слишком стремительной, особенно учитывая возраст Федора. Так на победу «последнего императора» отреагировал Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен подчеркнул, что всей душой болел за россиянина.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», - сказал Нурмагомедов в беседе с ТАСС.

Встреча бойцов состоялась в Москве в рамках турнира Bellator. Сорокапятилетний Емельяненко отправил американца в нокаут уже на второй минуте первого раунда, обрушив не него град ударов. Эта победа стала 40-й в карьере Емельяненко-старшего.