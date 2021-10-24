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«Очень быстро»: Нурмагомедов оценил победу Емельяненко над Джонсоном

Ян Брацкий
01:13 24.10.2021
Федор Емельяненко одержал уверенную победу, отправив Тимоти Джонсона в нокаут в середине первого раунда.
«Очень быстро»: Нурмагомедов оценил победу Емельяненко над Джонсоном
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости
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Победа российского бойца Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном была слишком стремительной, особенно учитывая возраст Федора. Так на победу «последнего императора» отреагировал Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен подчеркнул, что всей душой болел за россиянина.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», - сказал Нурмагомедов в беседе с ТАСС.

Встреча бойцов состоялась в Москве в рамках турнира Bellator. Сорокапятилетний Емельяненко отправил американца в нокаут уже на второй минуте первого раунда, обрушив не него град ударов. Эта победа стала 40-й в карьере Емельяненко-старшего.

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