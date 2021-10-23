Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире в Москве
Российский боец отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.
© Фото: Amy Sanderson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.
Достойного сопротивления «последнему императору» представитель США оказать не смог. Емельяненко отправил его в нокаут уже в первом раунде.
После этой победы у Емельяненко на счету 40 побед при шести поражениях. Джонсон почти вдове младше россиянина и имеет в своем активе 15 побед и восемь поражений.