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Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире в Москве

Ян Брацкий
23:51 23.10.2021
Российский боец отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.
Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире в Москве
© Фото: Amy Sanderson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

Достойного сопротивления «последнему императору» представитель США оказать не смог. Емельяненко отправил его в нокаут уже в первом раунде.

После этой победы у Емельяненко на счету 40 побед при шести поражениях. Джонсон почти вдове младше россиянина и имеет в своем активе 15 побед и восемь поражений.

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