Спорт Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире в Москве Ян Брацкий Российский боец отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде. © Фото: Amy Sanderson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Достойного сопротивления «последнему императору» представитель США оказать не смог. Емельяненко отправил его в нокаут уже в первом раунде. После этой победы у Емельяненко на счету 40 побед при шести поражениях. Джонсон почти вдове младше россиянина и имеет в своем активе 15 побед и восемь поражений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика