«Зарядил мне прямо в челюсть»: Джонсон рассказал о травме в бою с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко травмировал американца Тимоти Джонсона во время поединка в рамках турнира Bellator в Москве. Схватка завершилась в первом раунде, когда Емельяненко нанес Джонсону целую серию точных ударов в челюсть, отправив последнего в глубокий нокаут. В себя американец приходил несколько минут.

«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Он очень быстр и точен. Да, у меня было что-то не так с планом на бой, я это понимаю. Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды», - цитирует ТАСС Джонсона.

Федору Емельяненко 45 лет. Выступая в ММА, он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок судьи признали несостоявшимся. Его визами из США моложе Федора почти на десять лет. В активе Джонсона 15 побед и восемь поражений.