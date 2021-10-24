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«Зарядил мне прямо в челюсть»: Джонсон рассказал о травме в бою с Емельяненко

Ян Брацкий
06:15 24.10.2021
По мнению Тимоти Джонсона, план на бой с Федором Емельяненко оказался провальным.
«Зарядил мне прямо в челюсть»: Джонсон рассказал о травме в бою с Емельяненко
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко травмировал американца Тимоти Джонсона во время поединка в рамках турнира Bellator в Москве. Схватка завершилась в первом раунде, когда Емельяненко нанес Джонсону целую серию точных ударов в челюсть, отправив последнего в глубокий нокаут. В себя американец приходил несколько минут.

«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Он очень быстр и точен. Да, у меня было что-то не так с планом на бой, я это понимаю. Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды», - цитирует ТАСС Джонсона.

Федору Емельяненко 45 лет. Выступая в ММА, он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок судьи признали несостоявшимся. Его визами из США моложе Федора почти на десять лет. В активе Джонсона 15 побед и восемь поражений.

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