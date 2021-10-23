Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 к концу года

В Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится заболеваемость коронавирусом. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, это произойдет к концу года.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», - сказала она РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом крайне непростая. Так ее накануне охарактеризовал Дмитрий Песков. Нерабочие дни, по словам пресс-секретаря президента, могут прервать цепочку заражений.

По данным на 22 октября, в России за сутки заболели 37 141 человек, скончались 1064 пациента. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 45,7%.