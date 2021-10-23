В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID в конце года

К концу года стоит ожидать более спокойных показателей заболеваемости коронавирусом в России. Такое мнение озвучила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», - сказала она.

Цифры по COVID-19 в России в последнее время бьют рекорды. За последний день в РФ выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах РФ. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать эту информацию.