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В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID в конце года

Иван Линдеманн
06:56 23.10.2021
За последний день в РФ выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID в конце года
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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К концу года стоит ожидать более спокойных показателей заболеваемости коронавирусом в России. Такое мнение озвучила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», - сказала она.

Цифры по COVID-19 в России в последнее время бьют рекорды. За последний день в РФ выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах РФ. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать эту информацию.

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