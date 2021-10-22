Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по данным на 22 октября превысил 45%. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Согласно опубликованной информации, полную вакцинацию в стране прошли 49 161 150 человек, вакцинацию первым компонентом - 53 511 786 человек. Уровень коллективного иммунитета составил 45,7%.

За последние сутки в России выявили 37 141 случаев коронавируса. Выписано по выздоровлению 25 453 пациентов, скончались - 1064.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность снижения заболеваемости коронавирусом.