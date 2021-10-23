В ПФР рассказали о графике соцвыплат в нерабочие дни

В период с 30 октября по 7 ноября Пенсионный фонд России будет работать, поэтому перечисление выплат продолжится.

При этом изменения могут затронуть некоторые клиентские службы ПФР. Россиянам рекомендовали перед визитом в филиал уточнить их режим работы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений», - сказали «Российской газете» в «Почте России».

Четвертое и пятое ноября - это нерабочие дни для сотрудников ПФР, «Почты России» и банков, поэтому соцвыплаты, которые обычно приходят в эти даты, переведут на карту досрочно.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября на территории всей страны объявлены нерабочими. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент уточнил, что зарплату сотрудникам продолжат платить. В Москве жители перестанут работать еще раньше - с 28 октября.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что к концу года стоит ожидать более спокойных показателей заболеваемости коронавирусом в России.