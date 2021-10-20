Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал он.

При необходимости нерабочие дни можно будет продлить после 7 ноября, добавил Путин. Также, по его словам, главы регионов, если это нужно, имеют право установить нерабочие дни и раньше.

«В данном случае дополнительные можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней», - заявил президент РФ.

Накануне глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что решения о введении нерабочих дней являются сложными, но необходимыми. Председатель правительства отметил, что предыдущие меры такого рода дали положительный результат в борьбе с распространением COVID-19.