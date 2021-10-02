В США заявили, что внимательно следят за ситуацией с Саакашвили

Власти США знают о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием событий, передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского госдепартамента.

«Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий», - сказал представитель дипведомства США.

Также дипломат подчеркнул, что Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить Саакашвили «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны». Вопрос о возможном вызове в госдеп посла Грузии дипломат оставил без комментария.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября на территории Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует своего предшественника на посту. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремлю неинтересна судьба грузинского политика.