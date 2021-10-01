Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

В Кремле не интересуются дальнейшей судьбой бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, задержанного на территории Тбилиси. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», - цитирует его ТАСС.

Такой ответ пресс-секретарь дал на вопрос журналистов относительно того, удивлены ли в Москве последними новостями, касающимися Саакашвили, и насколько им представляется интересным развитие событий вокруг его персоны.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии был задержан правоохранительными органами. В настоящее время, по информации СМИ, он пребывает в тюрьме в городе вблизи столицы государства.