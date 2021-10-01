Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, как в Кремле относятся к новостям о Саакашвили.
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В Кремле не интересуются дальнейшей судьбой бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, задержанного на территории Тбилиси. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам неинтересна его судьба», - цитирует его ТАСС.
Такой ответ пресс-секретарь дал на вопрос журналистов относительно того, удивлены ли в Москве последними новостями, касающимися Саакашвили, и насколько им представляется интересным развитие событий вокруг его персоны.
Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии был задержан правоохранительными органами. В настоящее время, по информации СМИ, он пребывает в тюрьме в городе вблизи столицы государства.