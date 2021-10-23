СМИ: состояние Валерия Гаркалина ухудшилось

Состояние Валерия Гаркалина, ранее госпитализированного с коронавирусом, значительно ухудшилось. По данным СМИ, у него почти полностью поражены легкие.

«Актер по-прежнему находится в реанимации, он подключен к ЭКМО. Сатурация упала до 40%. Врачи отмечают, что функции легких постепенно снижаются», - сообщает Telegram-канал Mash.

Также, по его данным, у народного артиста повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Сообщалось, что болезнь 67-летнего актера развивалась на фоне хронических проблем с сердцем, его состояние оценивалось как тяжелое.

Спустя несколько дней Гаркалина в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девятого октября его подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации.