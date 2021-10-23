Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

СМИ: состояние Валерия Гаркалина ухудшилось

Иван Линдеманн
13:19 23.10.2021
Официального подтверждения этой информации нет. По данным журналистов, у народного артиста повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.
СМИ: состояние Валерия Гаркалина ухудшилось
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Состояние Валерия Гаркалина, ранее госпитализированного с коронавирусом, значительно ухудшилось. По данным СМИ, у него почти полностью поражены легкие.

«Актер по-прежнему находится в реанимации, он подключен к ЭКМО. Сатурация упала до 40%. Врачи отмечают, что функции легких постепенно снижаются», - сообщает Telegram-канал Mash.

Также, по его данным, у народного артиста повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Сообщалось, что болезнь 67-летнего актера развивалась на фоне хронических проблем с сердцем, его состояние оценивалось как тяжелое.

Спустя несколько дней Гаркалина в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девятого октября его подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 В стране и мире
Глава СК поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Тельмана Исмаилова
13:12 В стране и мире
На трассе, где произошло ДТП с Собчак, вернули двустороннее движение
11:46 В стране и мире
Видео
Поток огня: момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео
10:00 В стране и мире
Видео
МЧС показало кадры спасения машиниста сошедшего с рельс локомотива в Приамурье
09:28 В стране и мире
СМИ выяснили, кто перед смертельным выстрелом дал Болдуину пистолет
Популярное
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Мясников перечислил опасные для сердца лекарства
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.