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Дочь госпитализированного с COVID-19 Гаркалина рассказала о его состоянии

Майя Мусиенко
10:42 05.10.2021
Женщина отметила, что артист делал прививку от коронавируса, что облегчает течение болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vladimir Myshkin, Russian Look, globallookpress
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Госпитализированный с коронавирусом известный актер Валерий Гаркалин идет на поправку. Об этом «Звезде» рассказала дочь знаменитости Ника Гаркалина, отметив, что болезнь народного артиста протекает легче, чем ожидалось.

«Чувствует себя неплохо, мне кажется, идет на поправку. Он прививался, поэтому у него не такое серьезное течение болезни, как могло бы быть», - отметила женщина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Сообщалось, что болезнь 67-летнего актера развивалась на фоне хронических проблем с сердцем, его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая была госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке с COVID-19. 

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