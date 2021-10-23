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СМИ сообщили новые подробности трагедии с участием актера Алека Болдуина

Ян Брацкий
01:27 23.10.2021
Сообщается, что участники съемочной группы протестовали против тяжелых условий труда на площадке и грубых нарушений техники безопасности.
СМИ сообщили новые подробности трагедии с участием актера Алека Болдуина
© Фото: RW via www.imago-images.de globallookpress
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Съемочная группа фильма «Ржавчина» с участием актера Алека Болдуина сталкивалась с внутренними разногласиями. За несколько часов до роковой стрельбы, в ходе которой Болдуин случайно выстрелил в кинооператора и режиссера, несколько человек покинули площадку в знак протеста против условий труда. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, проблемы в коллективе начались с первого дня работы. Изначально предполагалось, что участники съемочной группы будут проживать в отеле недалеко от места съемок. На деле, им приходилась ежедневно преодолевать около 80 километров, чтобы добраться до площадки. Сообщается также, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, прежде давал осечки, а техника безопасности на площадке грубо нарушалась.

Трагедия произошла во время съемок сцены со стрельбой. Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате, режиссер фильма Джоэл Соуз получил тяжелое ранение, а кинооператор Галина Хатчинс скончалась в больнице.

Сам Болдуин пообещал сотрудничать с полицией. Актер был допрошен и отпущен без предъявления обвинений. Он также пообещал оказывать поддержку семье погибшей. Расследование продолжается.

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