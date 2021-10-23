Сочинцы перекрыли трассу, где после ДТП с Собчак сделали одностороннее движение

Жители Сочи перекрыли трассу Адлер - Альпика-Сервис, где в аварию попала Ксения Собчак. После ДТП власти решили изменить движение по этой дороге - оно стало односторонним.

В Росавтодоре объяснили, что такие меры приняли для обеспечения безопасного движения. Люди нововведениями оказались недовольны. Они утверждают, что стали тратить на дорогу примерно на полтора часа больше, чем раньше. Кроме того, по словам жителей, на 100% подорожал проезд на рейсовом автобусе №137: с 45 до 90 рублей.

Видео со стихийного несанкционированного митинга опубликовано в Instagram. В социальной сети пишут, что на место уже прибыли сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

Напомним, 9 октября на трассе Адлер - Альпика-Сервис в аварию попал автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак. По предварительным данным, водитель совершал обгон по встречной полосе и врезался в легковушку. В результате ДТП одна женщина скончалась, вторая - получила тяжелые травмы.