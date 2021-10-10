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Источник рассказал, почему пострадавшей при ДТП с автомобилем Собчак женщине пришлось ломать зубы

Роман Захаров
16:08 10.10.2021
По словам знакомого с ситуацией мужчины, мост, на котором произошло ДТП, в момент инцидента был скользким.
Источник рассказал, почему пострадавшей при ДТП с автомобилем Собчак женщине пришлось ломать зубы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одной из пострадавших при ДТП с автомобилем Ксении Собчак женщине, сломавшей челюсть, пришлось ломать зубы, чтобы вытащить язык, поскольку в противном случае она могла задохнуться. Об этом «Звезде» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«У меня пассажир оказался с образованием спасательным... Пассажирка сзади - очень сильные ушибы, переломы. Шея не держится, сломана челюсть, закусила язык, не могла дышать. Мой пассажир схватил ручку, сломал ей зуб, разжали рот... Она задышала», - сказал собеседник «Звезды».

Еще одна женщина, сидевшая на переднем сидении, по его словам, погибла. Водитель получил травмы, но остался жив.

Источник при этом подчеркнул, что мост, на котором произошла авария, был очень скользким.

По данным МВД по Краснодарскому краю, авария произошла на трассе Адлер - Красная Поляна вечером 9 октября около 21:00. Водитель Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус.

Вскоре СМИ сообщили, что в Mercedes находилась Ксения Собчак. Позже эту информацию Собчак подтвердила в своем Telegram-канале.

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