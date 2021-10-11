Пострадавшую в ДТП с участием Собчак отвезут на лечение в Москву

Пострадавшая в ДТП, в которое попала журналистка Ксения Собчак, будет доставлена на лечение в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, состояние пострадавшей улучшилось, что позволит провести транспортировку на самолете. Лечение будет проводиться в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

По словам самой Собчак, она разговаривала с мужем пострадавшей. Сообщается, что девушка находится в тяжелом состоянии, но жива, несмотря на информацию в СМИ о ее якобы гибели. Авария произошла 10 октября на трассе Адлер - Красная Поляна. Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус.