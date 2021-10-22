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Врач назвала единственный пожизненный медотвод от вакцинации

Иван Линдеманн
07:18 22.10.2021
Граждане с медотводом должны тщательно соблюдать рекомендации для профилактики заболевания:  избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто болеет.
Врач назвала единственный пожизненный медотвод от вакцинации
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Тяжелая форма аллергии на вакцину или ее компоненты может быть единственным абсолютным противопоказанием к прививке. Об этом предупредила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре», - отметила она.

По словам врача, другие противопоказания являются временными. Руженцова подчеркнула, что граждане с медотводом должны тщательно соблюдать рекомендации для профилактики заболевания:  избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто болеет.

По последним данным оперативного штаба, в России полностью привились 47,5 миллиона человек. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45%.

Ранее иммунолог рассказал, когда лучше сделать вторую прививку от ковида. По словам Николая Крючкова, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения.

Накануне стало известно, что в России появился новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Он отличается более высокой заразностью - один заболевший, как предполагается, способен инфицировать сразу девять человек.

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