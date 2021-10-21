В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса

В России зафиксирован новый подтип дельта-штамма коронавируса. Вариант AY.4.2. пришел из Великобритании. Как сообщили в Роспотребнадзоре, существует вероятность его широкого распространения.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», - отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в РФ выявлены только единичные случаи нового штамма. Но со временем этот вариант может вытеснить «дельту».

Как ранее отмечали британские ученые, у AY.4.2. есть два изменения в S-белке, которые делают его более заразным. Поэтому, считает Хафизов, этот вариант может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Эксперт добавил, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны и против нового штамма.