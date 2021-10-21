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Названы особенности нового варианта дельта-штамма коронавируса

Анна Назайкина
13:04 21.10.2021
По предварительным оценкам, новая мутация на 15% более заразна.
Названы особенности нового варианта дельта-штамма коронавируса
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2 отличается более высокой заразностью - один заболевший, как предполагается, способен инфицировать сразу девять человек. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«По первым оценочным суждениям ученых, которые впервые столкнулись с этим возбудителем, он еще более заразителен по сравнению с той "дельтой", которая в настоящий момент циркулирует в РФ. Предполагается, что на 15% более заразителен, то есть в настоящий момент мы подойдем к черте, что один человек будет заражать до девяти человек», - приводит слова эксперта ТАСС.

Кроме того, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по Центральному федеральному округу, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал, что при новом варианте симптомы болезни развиваются быстро.

«Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть», - предупредил врач.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован новый подтип дельта-штамма коронавируса. Вариант AY.4.2. пришел из Великобритании. Как сообщили в Роспотребнадзоре, существует вероятность его широкого распространения. Отмечалось, что в стране выявлены только единичные случаи нового штамма. Но со временем этот вариант может вытеснить «дельту».

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