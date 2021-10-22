Эксперт рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как сделать повторную прививку от коронавируса максимально эффективной.

По его словам, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Крючков подчеркнул, что время, прошедшее после заболевания или после первичной вакцинации - это основной критерий, который указывает на необходимость повторной прививки.

«Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом укладываются оптимальные сроки ревакцинации», - уточнил иммунолог в интервью радио Sputnik.

По словам Крючкова, в дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции.

«То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты », - пояснил Крючков.

Ранее Николай Крючков напомнил, что каждые шесть месяцев до того момента, когда на территории России будет сформирован коллективный иммунитет, гражданам рекомендуют проходить ревакцинацию от COVID-19.

При этом, по его словам, довольно высока вероятность, что при ревакцинации будут прослеживаться симптомы, схожие на реакцию от первичного введения препарата. Прививающиеся граждане могут столкнуться с поднятием температуры, болью в мышцах и общей слабостью.