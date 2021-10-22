Взрывная волна трагических обстоятельств: следователи выясняют причины происшествия на заводе под Рязанью

На кадрах видеорегистратора рабочего завода под Рязанью видно, что один из цехов, где в результате взрыва погибли 17 человек, был полностью уничтожен. Утром 22 октября пожарным поступил вызов о помощи: на площадке, где готовили и хранили взрывчатые вещества, сначала раздался мощный хлопок, а после все охватило пламя.

В округе данное предприятие - единственное место заработка для сотен человек. Родственники и близкие оказались на месте ЧП за минуты: поселок маленький, дома недалеко от завода, взрыв все слышали.

Рабочих из уцелевших цехов эвакуировали. А вот от четвертого цеха почти ничего не осталось, вести поиски людей было практически невозможно. К тому же сохранялась угроза взрыва, поскольку в соседних помещениях были тонны селитры. Спасатели потушили огонь, после чего стало ясно, что погибла вся смена.

Взорвавшийся объект является стратегическим и был создан еще в советские времена. Работать на нем было престижно. Здесь делали промышленную взрывчатку и детонаторы для работы на карьерах. В прошлом создавали боеприпасы, выпускали и оборудование для подводных лодок. Шесть лет назад предприятие признали банкротом. На площадке, где все произошло, работала частная компания. Коммерсанты выкупили площадь и делали взрывчатку для работы в шахтах. В том числе из продуктов для утилизации боеприпасов.

«Сосед у меня работал там, получается. С этим много кто связан. Сам по себе поселок построен был как снабжающая база для завода. Сам поселок построен для того, чтобы работал завод», - говорит житель поселка Лесной Рязанской области Сергей Морозов.

Один из погибших рабочих, 48-летний Ильдар Камалов, - местная знаменитость. Играл в футбол за команду «Лесной агат». А в Ночной хоккейной лиге представлял родной поселок.

Друг Ильдара - Виктор Аникин - тоже был спортсменом. У него осталось трое детей. Последним из смены погиб аппаратчик приготовления смеси. Его госпитализировали в районную больницу: 80% тела обожжено, состояние было критическим.

«На место стянули почти две сотни спасателей из Подмосковья и Тульской области. Прибыл и временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям. Работают криминалисты центрального аппарата СК. Заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности», - сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в свою очередь, рассказала, что в ходе расследования будет проверено, соответствовал ли уровень обеспечения промышленной безопасности на предприятии, где случилась трагедия, установленным нормам.

Почти 30 лет назад в поселке уже была подобная трагедия, которая унесла жизни людей. Тогда взорвались помещения, где хранили порох. Рабочие четвертого цеха, которые сегодня погибли, тоже работали с порохом. Его извлекали из боеприпасов для дальнейшей утилизации. Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура.