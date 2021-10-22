Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, снятые на видеорегистратор автомобиля - на запись попал момент взрыва на заводе в Рязанской области. По последним данным, жертвами происшествия в пороховом цеху на предприятии стали 15 человек.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел к месту пожара на заводе в Рязанской области. Как уточняется, в готовность были приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и восьми единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек и семи единиц техники.

В экстренных службах ранее предположили, что возгорание в одном из цехов завода могло произойти из-за нарушения технологического процесса.