Во взорвавшемся в Рязанской области пороховом цехе нашли тонны селитры

Несколько тонн селитры обнаружено в пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв с последующим пожаром. Соответствующее заявление сделал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он при этом подчеркнул, что обнаруженная селитра никакой угрозы не представляет.

«Несколько тонн селитры еще есть, но в настоящее время не представляет угрозы», - сообщил Чуприян.

Врио министра по чрезвычайным ситуациям добавил, что специалисты разбавляют селитру водой, исключая тем самым вероятность еще одного взрыва.

По информации от МЧС, первые сообщения о пожаре в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, где произошло возгорание на территории одного из заводских цехов, поступили в ведомство в 08.22 мск. В 09.31 мск спасатели ликвидировали открытое горение на площади 160 квадратных метров. Воспламенению предшествовал взрыв, который мог произойти из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Сейчас известно, что в результате инцидента погибли 17 человек, тело одного из них до сих пор не обнаружено.