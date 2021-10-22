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Обугленные обломки цеха: место взрыва на заводе под Рязанью сняли с коптера

Анна Назайкина
17:56 22.10.2021
По последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места взрыва на заводе под Рязанью, его удалось снять с высоты птичьего полета. На записи видны обугленные обломки цеха, разрушенная кровля, у въезда на территорию завода стоят спецтехника и полицейские автомобили. По последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.

Понедельник, 25 октября, объявлен днем траура по жертвам пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ в Рязанской области. Глава региона распорядился об отмене всех развлекательных мероприятий, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены.

Ранее сообщалось, что возгорание в одном из цехов завода произошло из-за нарушения технологического процесса. После происшествия правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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