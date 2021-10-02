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Безопасность дома после взрыва газа в Нижнем Новгороде определяет комиссия

Алексей Курильченко
12:31 02.10.2021
Эвакуированные из дома жители размещены в здании школы - они обеспечены всем необходимым, включая медицинскую и психологическую помощь.
Безопасность дома после взрыва газа в Нижнем Новгороде определяет комиссия
© Фото: МЧС РФ
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Руководство Нижнего Новгорода готовится принять решение о возможности возвращения жильцов в дом 18 на улице Гайдара, где произошел взрыв газа. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Также он заявил о том, что пострадавшие от взрыва получат материальную поддержку.

«Сейчас в доме №18 по улице Гайдара проводится обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры. Решение о том, безопасно ли для жильцов вернуться в свои квартиры, будет принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям после осмотра дома. Сейчас для нас самое главное - обеспечить всем необходимым эвакуированных людей, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим. По результатам оценки ущерба будет определен размер материальной помощи жильцам, у которых пострадало имущество», - заявил руководитель.

На данный момент эвакуированные размещены в здании школы №58. Всего там находятся 54 человека - они обеспечены горячим питанием и медикаментами, нуждающимся предоставляется медицинская и психологическая помощь. Другая часть эвакуированных направлена в школу №18.

Взрыв газа на девятом этаже дома произошел утром 2 октября. В результате двое человек получили сильные ожоги. Сила взрыва была настолько велика, что отбросила на десятки метров оконную раму.

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