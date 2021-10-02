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Пострадавшая от хлопка газа получила 95% ожогов тела

Елизавета Потейчук
09:31 02.10.2021
В результате хлопка газа в квартире Автозаводского района пострадавшая женщина получила 95% ожогов тела, мужчина - 35%.
Пострадавшая от хлопка газа получила 95% ожогов тела
© Фото: typical_nn, ВКонтакте
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После хлопка газа в многоквартирном доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде у двоих пострадавших обнаружены ожоги разной степени тяжести. У женщины зафиксировано 95% ожогов тела, у мужчины - 35%.

«У женщины - 95% ожогов тела, у мужчины - 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма», - сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в своем Instagram.

Согласно данным регионального минздрава, возраст обоих пострадавших - 50 лет. Мужчину и женщину доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Ранее региональное МЧС подтвердило факт хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.

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