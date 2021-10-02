Взрыв газа произошел в квартире под Нижним Новгородом

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в жилом многоквартирном доме на улице Гайдара взорвался газ. Региональное МЧС подтверждает факт взрыва, дальнейшие подробности выясняются.

«2 октября 2021 г. в 07.10 произошло происшествие в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гайдара, д. 18. На место направлены службы экстренного реагирования», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Стало известно, что от хлопка пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале. В результате пострадали пять человек, которых доставили в больницу для госпитализации.