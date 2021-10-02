Выбитая взрывом газа под Нижним Новгородом оконная рама пролетела 34 метра

При взрыве газа в жилом доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода выбило оконную раму - она пролетела 34 метра. Отмечается, что во время инцидента пластиковое окно было плотно закрыто - его полностью выбило взрывной волной, после чего конструкция спланировала вниз и упала на лужайку неподалеку от припаркованных автомобилей.

Взрыв полностью уничтожил внутреннее убранство квартиры на девятом этаже. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

В результате взрыва пострадала женщина - она получила 95% ожогов тела. Также сообщается о пострадавшем мужчине с 35% ожогов. Оба пострадавших доставлены в ожоговый центр.