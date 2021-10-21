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Робот «Маркер» провел полностью самостоятельное патрулирование космодрома Восточный

Андрей Аркадьев
11:01 21.10.2021
Машина следила за состоянием линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, а также за целостностью периметра объектов.
© Видео: Фонд перспективных исследований, YouTube © Фото: Фонд перспективных исследований
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Роботизированная платформа «Маркер» прошла тестирование на космодроме Восточный. Робот двигался полностью в автономном режиме благодаря интеллектуальной системе технического зрения, сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.

В эксперименте, который проводился с 8 по 14 октября, использовался колесный вариант платформы. При прохождении маршрута робот самостоятельно объезжал возникающие на пути следования препятствия.

«Маркер» совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске еще в 2019 году. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов. Она работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режиме.

Робототехническая платформа «Маркер» разработана Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника». Она предназначена для совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели.

Ранее «Маркер» привлек внимание американского журнала Forbes - тогда его обозреватель предположил, что на платформе обкатывают беспилотные технологии, которые позже смогут масштабировать на полноценные танки, включая, по предположению автора, и «Армату».

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