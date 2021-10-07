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На космодроме Восточный впервые появился робот-охранник

Андрей Аркадьев
12:49 07.10.2021
В настоящий момент уже создано пять платформ - гусеничных и на колесном шасси.
На космодроме Восточный впервые появился робот-охранник
© Фото: Минобороны России
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Роботизированную платформу «Маркер» начали тестировать на российском космодроме Восточный. Об этом сообщает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram.

При обкатке робота-охранника отрабатывается автономное патрулирование маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры, выявление, идентификация и перехват нарушителей, противодействие терактам и борьба с беспилотниками.

По его словам, в настоящий момент специалисты разработали две платформы на колесном шасси и три - на гусеничном шасси.

«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы», - добавил он.

«Маркер» совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске еще в 2019 году. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов. Она работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах.

Робототехническая платформа «Маркер» разработана Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника». Она предназначена для совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели.

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