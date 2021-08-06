В технополисе «ЭРА» показали новую роботизированную платформу «Маркер»

Новейшая автономная роботизированная платформа «Маркер» и другие инновационные разработки представлены в пятницу вице-премьеру Юрию Борисову и заместителю министра обороны РФ Павлу Попову в рамках выездного заседания Совета технополиса «ЭРА», которое состоялось в Анапе.

Также Борисов и Попов ознакомились с возможностями и инновационными разработками дизайн-центра микроэлектроники. Они увидели центр машинного обучения, работа которого организована в целях апробации разработанных предприятиями ОПК образцов вооружения с использованием нейросетей.

«Маркер» совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске еще в 2019 году. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов.

Робототехническая платформа «Маркер» разработана Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника». Она предназначена для совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели.