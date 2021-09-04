В Forbes предположили, какие технологии могут быть применены в беспилотной «Армате»
Речь шла о 100-километровом марше робота «Маркер» в Челябинской области, который прошел в конце августа. Он самостоятельно выбирал оптимальный маршрут и двигался.
© Фото: Минобороны России
Российский боевой робот «Маркер» привлек внимание американского журнала Forbes. Обозреватель Дэвид Хэмблинг отметил его способность самостоятельно передвигаться на сотни километров, а также уникальность подхода России, которая, в отличие от США, готова испытывать боевых роботов и в боевых условиях.
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