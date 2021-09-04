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В Forbes предположили, какие технологии могут быть применены в беспилотной «Армате»

Тимур Шерзад
15:00 04.09.2021
Речь шла о 100-километровом марше робота «Маркер» в Челябинской области, который прошел в конце августа. Он самостоятельно выбирал оптимальный маршрут и двигался.
В Forbes предположили, какие технологии могут быть применены в беспилотной «Армате»
© Фото: Минобороны России
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Российский боевой робот «Маркер» привлек внимание американского журнала Forbes. Обозреватель Дэвид Хэмблинг отметил его способность самостоятельно передвигаться на сотни километров, а также уникальность подхода России, которая, в отличие от США, готова испытывать боевых роботов и в боевых условиях.

Боевой робот  «Маркер»<figcaption class=
© Виталий Тимкив, РИА Новости
Боевой робот  «Маркер»

Речь шла о 100-километровом марше робота в Челябинской области, который прошел в конце августа. 

«Оператор нужен только для того, чтобы определить точки старта и финиша. Робот сам прокладывает собственный путь, создает карту, используя камеры и другие сенсоры. Он самостоятельно избегает препятствия и находит кратчайший маршрут», - отметил Хэмблинг.

Он также упомянул, что «Маркер» может использоваться как платформа для перемещения и запуска летающих дронов-камикадзе, а также как ретранслятор для них.

Что же до «Маркера», то, как заявляет обозреватель Forbes, полученные во время испытания в Челябинске опыт можно будет применить в будущем на беспилотниках покрупнее - возможно, даже на базе «Арматы».

Также Хэмблинг отметил разницу между американским и российским подходом к испытаниям. Так, в России, по его словам, в отличие от США, не стесняются пробовать испытывать наземные гусеничные дроны в боевых условиях, как это произошло с «Ураном-9» в Сирии. Он ожидает, что это позволит России извлечь полезный опыт и продвинуться в изучении этой технологии. 

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