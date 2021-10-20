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ФБР завершило обыски в связанном с Дерипаской особняке в Вашингтоне

Иван Линдеманн
07:10 20.10.2021
СМИ отмечают, что силовики вынесли из дома множество коробок. Об их содержимом не сообщается.
ФБР завершило обыски в связанном с Дерипаской особняке в Вашингтоне
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Агенты Федерального бюро расследований США спустя 10 часов завершили обыски в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель ФБР.

«Да, мы можем подтвердить, что сегодняшняя правоохранительная деятельность завершена», - сказала она ТАСС.

СМИ отмечают, что силовики вынесли из особняка множество коробок. Об их содержимом не сообщается.

Информация об обысках появилась накануне вечером. По данным журналистов, сотрудники ФБР пришли в дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее выяснилось, что бизнесмен не является собственником этой недвижимости. По документам она принадлежит его родственникам.

Кроме того, как сказала представитель Дерипаски, обыски связаны с санкциями, а не с уголовным расследованием. По информации телеканала ABC, власти США не предъявляли предпринимателю никаких обвинений в связи с обысками.

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