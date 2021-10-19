СМИ: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски
По данным журналистов, сотрудники ФБР внесли в здание осветительное оборудование.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на собственных корреспондентов на месте событий.
По данным журналистов, сотрудники американской спецслужбы внесли в здание осветительное оборудование.
РИА Новости, в свою очередь, связались с Федеральным бюро расследований США, однако там отказались комментировать информагентству данный инцидент.