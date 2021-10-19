Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представитель Дерипаски назвал причину обысков ФБР

Майя Мусиенко
22:09 19.10.2021
Сотрудники американской спецслужбы работают в домах родственников российского бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов РИА Новости
Читайте нас на:

Обыски в домах родственников российского предпринимателя Олега Дерипаски в США не связаны с расследованием по уголовному делу. Об этом во вторник рассказал представитель бизнесмена, опровергнув данные Washington Post.

«Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями», – рассказал он РИА Новостям.

Газета сообщала, что обыск в доме, связанном с находящимся под санкциями бизнесменом Олегом Дерипаской, ФБР проводит «в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет».

Ранее представитель миллиардера заявил, что Дерипаска не является собственником обыскиваемых домов. По его словам, они принадлежат родственникам бизнесмена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.