Представитель Дерипаски назвал причину обысков ФБР

Обыски в домах родственников российского предпринимателя Олега Дерипаски в США не связаны с расследованием по уголовному делу. Об этом во вторник рассказал представитель бизнесмена, опровергнув данные Washington Post.

«Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями», – рассказал он РИА Новостям.

Газета сообщала, что обыск в доме, связанном с находящимся под санкциями бизнесменом Олегом Дерипаской, ФБР проводит «в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет».

Ранее представитель миллиардера заявил, что Дерипаска не является собственником обыскиваемых домов. По его словам, они принадлежат родственникам бизнесмена.