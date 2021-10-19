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Представитель Дерипаски раскрыл подробности обысков ФБР в Вашингтоне

Майя Мусиенко
19:58 19.10.2021
Он также сообщил, что ФБР работает на основании ордеров, связанных с санкциями США.
Представитель Дерипаски раскрыл подробности обысков ФБР в Вашингтоне
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Сотрудники ФБР работают внутри вашингтонского особняка, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом во вторник сообщает РИА Новости. Представитель бизнесмена подтвердил агентству, что обыск проводится на основании ордеров, связанных с санкциями США.

По словам представителя миллиардера, дома, в которых проводится обыск, не принадлежат Олегу Дерипаске. В кадастровых документах округа Колумбия написано, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC, передает агентство.

Ранее NBC сообщил, что ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Сообщалось, что сотрудники американской спецслужбы внесли в здание осветительное оборудование.

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