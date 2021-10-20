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Политолог объяснил стремление Украины переименовать Великую Отечественную войну

Ян Брацкий
23:09 20.10.2021
По мнению политолога Александра Семченко, своими действиями власти стремятся лишить украинцев исторической памяти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инициатива Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по переименованию Великой Отечественной войны в «советско-немецкую» является попыткой отвлечь украинцев от проблем, которые множатся в стране. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Александр Семченко.

«Когда коту делать нечего, знаете, чем он занимается. Тем же самым занимаются наш Совет нацбезопасности, да и другие органы государственной власти. На Украине масса проблем, например с отоплением, с газоснабжением. Те тарифы на газ, которые устанавливаются - это то, что убьет всю промышленность, да и людям тоже достанется», - отметил Семченко.

Во всех бедах Украины СНБО, а за ним и офис президента Зеленского будут винить официальную Москву.

«Эту шарманку заводил еще Петр Порошенко. Они тогда решили, что мы 22 июня отмечать не будем, они ввели ответственность за красное знамя и георгиевскую ленточку. Сейчас нам будут рассказывать, что проблемы на Украине от того, что Великую Отечественную войну называют неправильно», - предположил политолог.

Подобные попытки постмайданной власти, которая опирается на поддержку Запада, сводятся к одному - стремлению лишить народ исторической памяти, отметил Александр Семченко.

«С людьми без памяти можно будет делать все, что угодно. Информационное поле на Украине транслирует одно: Россия - враг, который напал и убивал украинцев на протяжении последних 300 лет. Это внушается постоянно и звучит из любого утюга. Есть люди, которые могут противостоять оголтелой волне пропаганды, но их очень немного», - констатировал политолог.

В словарь названий и терминов, который разработали в СНБО, также вошли понятия Русский мир, Новороссия и Малороссия. Вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.

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