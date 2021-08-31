В украинском селе открыли памятник пособнику нацистов

В украинском селе Карпиловка участники ультраправых движений открыли памятник Кузьме Бричке, который считается пособником нацистов во времена Великой Отечественной войны. По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, Бричка участвовал в убийствах советского и еврейского населения.

«В составе "Полиськой сичи" Брычка участвовал в уничтожении еврейского населения, советских солдат и партизан, позднее в УПА* - участник массовых убийств мирного польского населения и евреев, которые прятались в лесах», - написал Долинский в Facebook.

Глава комитета отметил, что на открытие пришли несколько десятков, которые принесли с собой символику нацистских и ультраправых организаций.

*«Украинская повстанческая армия» - экстремистская организация, запрещена в РФ.